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Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili yeni açıklama

Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Peskov, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Tarih kesinleştiğinde duyuracağız." dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruya "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz. Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." dedi.

Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydetti.

Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." ifadelerini kullandı.

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