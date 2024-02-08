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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya’da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında yaklaşık 800 adet uyuşturucu hap, 860 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ve bir miktar suç unsuru para ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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