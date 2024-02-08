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HABER /  POLİTİKA

CHP'den bomba emekli ikramiyesi önerisi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den bomba emekli ikramiyesi önerisi!

Emekliyi ikramiye heyecanı sardı. İkramiyenin henüz ne kadar olacağı bilinmezken, çalışmaların başladığı duyuruldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da asgari ücret oranında emekliye ikramiye verilmesini önerdi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "gelir dağılımındaki eşitsizliğin tarihi bir rekor kırdığını" belirterek, "TÜİK'e göre bile en zengin yüzde 20, ülke gelirleri toplamının yüzde 49,8'ini alırken, en yoksul yüzde 20 kesiminin aldığı pay ise yüzde 5,9. Bu utanç verici bir manzaradır." dedi.

Zenginin çok zenginleşirken, fakirin çok daha yoksullaştığını söyleyen Başarır, vergide adaletsizliğin son yılların en yüksek oranına ulaştığını savundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin açıklamasına işaret eden Başarır, "Bu tahminin tutmayacağını kendisi de biliyor." diye konuştu.

Başarır, "Asgari ücreti daha yakın bir zamanda 17 bin 2 lira olarak belirlediniz ama o günden bugüne kadar asgari ücret 15 bin 934 liraya geriledi. 10 bin lira en düşük emekli maaşı olarak belirledik, bir ay olmadı, görüyoruz ki 9 bin 372 liraya düştü. Yani Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var ve böyle giderse kısa bir süre sonra bir Merkez Bankası başkanı daha göreceğiz." yorumunu yaptı.

"Asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin"

Emekli ikramiyesine ilişkin tartışmalara da değinen Başarır, "Gelin, dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin." önerisinde bulundu.

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