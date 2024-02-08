Emekliye 13. maaş! 4 bomba formül masada, zam sonrası ne kadar olacak, hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinde artış sinyali verdi. Milyonlara çifte bayram yaşatacak gelişmenin ardından ikramiyede artışla ilgili masaya 4 formül birden geldi. Formüllerden biri ikramiyenin 13'üncü maaş olması...
Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.
İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.
İkramiyede artış için heyecanlı bekleyiş başlarken, burada 4 formül öne çıktı. İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49.25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek.
Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.