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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Mijo Caktas, ise takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor 11 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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