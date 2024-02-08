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Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor

Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor

Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kış mevsimi etkisini gösterirken Aydın'da bahar havası yaşanıyor.

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Ülkenin doğusunda bulunan bazı iller beyazlarla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye’nin batısında bulunan illerden Aydın ise Şubat ayında kış yüzü görmedi. Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 22 derece ölçüldüğü Efeler ilçesinde vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartıyor. Bahar havası vatandaşları evlerinden çıkartırken, güneşli havayı fırsat bilenler çarı pazara koştu. Aydın'da araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu yer olan Atatürk Kent Meydanı vatandaşlarla dolup taştı. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaptı, kimileri ise banklarda oturarak zaman geçirdi.

Her geçen yıl Aydın'da kış mevsiminin etkilerini daha da azaldığına dikkat çeken vatandaşlar, küresel ısınmaya dikkat çekerek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

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