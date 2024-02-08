BIST 8.952
DOLAR 30,60
EURO 33,02
ALTIN 1.998,45
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta müsabakasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Abone ol

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe’de basketbol heyecanı geri dönüyor
Göztepe’de basketbol heyecanı geri dönüyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması!
Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor
Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor
Hani Ak Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşmıştı! Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi?
Hani Ak Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşmıştı! Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi?
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Diyarbakır’da sokak köpekleri 15 keçiyi telef etti
Diyarbakır’da sokak köpekleri 15 keçiyi telef etti
Arkadaşını heimlich manevrasıyla kurtardı
Arkadaşını heimlich manevrasıyla kurtardı
Merkez Bankası kritik veriyi açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası kritik veriyi açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
2024-YKS'da 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı
2024-YKS'da 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı
AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
Erdoğan AK Parti'nin Adıyaman ilçe adaylarını açıkladı! 6'lı Masa proje bir yapıydı...
Erdoğan AK Parti'nin Adıyaman ilçe adaylarını açıkladı! 6'lı Masa proje bir yapıydı...