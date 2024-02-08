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Karaman’da 17 gündür kayıp olan şahıs inşaatta ölü bulundu

Karaman’da 17 gündür kayıp olan şahıs inşaatta ölü bulundu

Karaman'da 17 gündür kayıp olarak aranan şahıs, bir inşaatın temelinde ölü bulundu.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin inşaatın temelinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın daha önceden öldüğünü ve 17 gündür kayıp olarak aranan Turgut Biçer (53) olduğu belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turgut Biçer’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Turgut Biçer'in 17 gün önce Tapduk Emre Mahallesindeki evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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