BIST 8.953
DOLAR 30,60
EURO 33,03
ALTIN 1.996,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

7 bin 500 ton buğday çalınmıştı! 3 kişi tutuklandı!

7 bin 500 ton buğday çalınmıştı! 3 kişi tutuklandı!

Konya’nın Çumra ilçesinde, geçtiğimiz Kasım ayında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kiralanan depolardan 7 bin 500 ton buğday çalınması olayında 3 kişi tutuklandı.

Abone ol

1 Kasım 2023 tarihinde Çumra ilçesi Güvercinlik Mahallesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depolardan 7 bin 500 ton buğday çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde TMO tarafından kiralanan depolardan buğday çalınması olayı ile ilgili olarak, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı!
Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bursa'da 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Bursa'da 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Karaman’da 17 gündür kayıp olan şahıs inşaatta ölü bulundu
Karaman’da 17 gündür kayıp olan şahıs inşaatta ölü bulundu
Yeniden Refah İstanbul adaylığını önerdi Metin Külünk'ten açıklama
Yeniden Refah İstanbul adaylığını önerdi Metin Külünk'ten açıklama
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe’de basketbol heyecanı geri dönüyor
Göztepe’de basketbol heyecanı geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması!
Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor
Aydınlılar kış mevsiminde baharı yaşıyor
Hani Ak Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşmıştı! Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi?
Hani Ak Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşmıştı! Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi?
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı