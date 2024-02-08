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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı!

Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı!

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kişi tarafından yolda bulunan ve polise götürülen 20 bin lira sahibine teslim edildi.

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Cumhuriyet Mahallesi devlet kara yolunda yürüyen bir kişi, yakınlarda bulunan ATM'leri geçince yerde toplam 20 bin lira buldu.

Parayı Altınova Polis Merkezi Amirliğine getirerek İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer'e teslim eden vatandaş, daha sonra merkezden ayrıldı.

Polis ekipleri parayı, bulunduğu yerde yaptıkları çalışmada iş yeri ve güvenlik kameralarından tespit ettikleri sahibine teslim etti.

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