AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok! Gerçek anket sokaklarda! Onda da Altınok önde

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Gerçek anket sokaklarda. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız" dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Bala ilçesinde esnafı ziyaret etti. Altınok daha sonra Bala Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Parkı ve AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı hizmetleri ilçe belediyelerinin yaptığını söyleyen Altınok şöyle devam etti:

İlçe belediyelerimiz destan yazmış

"Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Bala'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Bala; bunu biliyor musunuz? Neden? Hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz."

"Gerçek anket sokakta"

Altınok, gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve bu anketlerde önde olduklarını ifade ederek, "Nüfus kağıdında 'Ankara' yazacak ama önemli olan gönlünde, yüreğinde; eserlerinle, icraatınla Ankaralı olacaksın. Sahte anketlere inanmayın; gerçek anket burada, sokaklarda. Her gittiğimiz yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız" diye konuştu.

Köylerde su parası kuruşla olacak

Köylerdeki su abonelikleri konusunda da açıklamalarda bulunan Altınok, "Köylerde su abonelik parası olarak 500 lira alacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak. Ankara'nın, cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetin katbekat fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.