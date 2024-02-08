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Esentepe’de konutlar teslim edilmeye başladı

Esentepe’de konutlar teslim edilmeye başladı

Sivas’ta yıllardır şehir gündemini meşgul eden ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Esentepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nde rezerv alana inşa edilen konutlar tamamlandı. Hak sahipleri belirlenen konutlara taşınmaya başladı.

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Riskli ve harabeyi andıran yapıların fazla olduğu bölge daha önce Bakanlar Kurulunca “riskli alan” olarak ilan edilmişti. Sivas’ın en eski mahallelerinden olan Esentepe ve Yunus Emre’de Belediye Başkanı Hilmi Bilgin talimatı doğrultusunda yepyeni bir proje hayata geçirildi. Öncelikle rezerv alanda bulunan pay hatalı parseller tespit edilerek tapuda düzeltildi. Ardından yatay mimariye uygun şekilde hazırlanan proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak rezerv alanının yapım ihalesi süreci tamamlandı. Proje kapsamında ilk etapta rezerv yapı alanındaki kamuya ait parsellerde 475 konutluk 20 bloğun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alan içerisinde; cami, sağlık merkezi, okul, yeşil alan ve belediye hizmet alanı gibi sosyal donatıların yanı sıra her konuta ait otopark ve konut adaları içerisinde kendilerine ait yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları da yer alıyor.

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