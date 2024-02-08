Putin'in başkanlık yarışındaki rakipleri belli oldu

Rusya'da Mart ayında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçiminde yarışacak adayların isimleri belli oldu. Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada seçim yarışına mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil 4 adayın yarışacağı bildirildi. Dört ismin adaylığı ise reddedildi. Bu isimler arasında Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Boris Nadezhdin de yer aldı.

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülkede mart ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi gündemiyle toplandı. Toplantıda devlet başkanlığı için yarışacak isimler duyuruldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçim yarışına mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil 4 adayın katılacağını açıkladı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Buna göre, devlet başkanı koltuğu için mevcut Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışacak.

Toplantıda, savaşa karşı çıkan Sivil İnisiyatif Partisi (Grajdanskaya İnitsiyativa) adayı Boris Nadejdin'in yanı sıra Rusya Komünistleri Partisi adayı Sergey Malenkoviç, siyasetçi Anatoliy Bataşev, Rus bloger Rada Russkih'in adaylığı, merkeze sundukları imzalarda hata tespit edilmesi gerekçesiyle reddedildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.