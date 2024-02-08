Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi çerçevesinde suça sürüklenen çocuklara kayak eğitimi verildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilerek çeşitli eğitimler planlandı. Bu çerçevede 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi çerçevesinde suça sürüklenen çocuklara kayak eğitimi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca projeyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada; "Denetimli Serbestlik sistemi, yükümlülerin rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından, ceza ve infaz sistemimizin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız Denetimli serbestlik sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olmaktadır. Sisteme dahil olan çocuklarımıza daha etkin rehberlik ve iyileştirme çalışmaları yapmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisindeyiz. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır. Planlanan eğitimlerden biri olan 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' kayak eğitimi projesidir. Geleneksel hale gelen bu projemiz; Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde her yıl hazırlanmaktadır. Bu proje ile suça sürüklenen çocuklarımızın; kişisel becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan ve olumsuz davranışlardan uzaklaşmalarını sağlamak, hızlı düşünerek doğru karar vermelerine yardımcı olmak, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmek, başarıya sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini göstermek, mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetmek amaçlanmıştır.



Çocuklarımıza yönelik çalışmalara bu projenin bitimine müteakip farklı alanlarda devam edilecektir. Proje çerçevesinde; Denetimli Serbestlik Uzmanları gözetiminde ve kayak antrenörleri eşliğinde suça sürüklenen 8 kız ve 9 erkek çocuğumuza Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün süreyle kayak eğitimi verilmiştir. Kayak eğitimleri sürecince Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürüyen bant ve teleferik desteği ile öğle yemeği ikramında bulunulmuştur. Bugün itibarıyla eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımız belge almaya hak kazanmışlardır. Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu değerli proje çalışmalarından ve katkılarından dolayı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz yöneticilerine ve personellerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.