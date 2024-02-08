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Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

Karaman'da yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, bir inşaatta ölü bulundu.

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Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada bu kişinin 17 gündür kayıp olarak aranan Turgut Biçer (53) olduğu öğrenildi.

Biçer'in 17 gün önce Tapduk Emre Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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