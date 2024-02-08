MHP lideri Bahçeli'den Aliyev'e tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 92,1 oyla kazanan İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BAHÇELİ'DEN, ALİYEV'E TEBRİK TELEFONU
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadelerine yer verildi.