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MHP lideri Bahçeli'den Aliyev'e tebrik telefonu

MHP lideri Bahçeli'den Aliyev'e tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 92,1 oyla kazanan İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

BAHÇELİ'DEN, ALİYEV'E TEBRİK TELEFONU

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadelerine yer verildi.

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