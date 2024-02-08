İngilizler 7 milyar doları manşet yaptı! TVF'nin tahvil ihracına büyük ilgi

Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracı anlaşması, 7 milyar doların üzerinde talep aldı.İngiliz Financial Times, JPMorgan'dan Banc of America'ya birçok finans devinin, Türk ekonomisine daha çok güvenmeye başladığını yazdı.

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Türkiye Varlık Fonu, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara sunulan Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 olarak belirlendi.

7 milyar doların üzerinde talep geldi

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Ardından yapılan iki fiyat revizyonu sonrasında getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

Tvf'nin tahvil ihracına talep 14,5 kat arttı

Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracına, talebin 7 milyar doların üzerinde seyretmesi, yabancı yatırımcıların Türk ekonomisine olan güvenini pekiştirdi.

Türk ekonomisine uluslararası güven kanıtlandı

Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinin ardından tahvil ihracına olan ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Yatırımcıların talepleri ise devam ediyor.

FT: "Türkiye varlık fonu yatırımcı iştahını test ediyor"

Türkiye Varlık Fonu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geçen hafta görevinden ayrılmasının ardından yatırımcıların ülke varlıklarına olan ilgisini test etmek amacıyla ilk uluslararası tahvil anlaşması planlarını sürdürüyor.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın analizine göre, Türkiye Varlık Fonu tarafından kiralanmış bankalar, bu hafta yatırımcılara ABD doları cinsinden bir tahvil sunmaya başladı ve çarşamba günü sipariş almaya başladı. Fon yaklaşık 500 milyon dolar toplamayı hedefliyordu.

TVF’nin kaynak yaratma planları, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, faiz oranlarını yüzde 8,5’ten yüzde 45’e çıkardığı yedi aylık görev süresinin ardından cuma günü geç saatlerde istifa etmesinin ardından geldi.

"Küçük kaos" görmezden gelindi

Yerli ve yabancı analistler, Erkan'ın yerine geçen Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın, yüzde 65'e yaklaşan enflasyonu düşürmek için yüksek borçlanma maliyetlerini temel araç olarak kullanma politikasına bağlı kalacağını tahmin ederek, Türkiye'nin son merkez bankası değişikliğini büyük ölçüde dikkate almadı.

Beş yıl vadeli TVF tahvilleri, bir şartnameye göre yaklaşık yüzde 9,125 getiri ile sunuldu. Bu oran, Mart 2029'da vadesi dolacak Türk devlet dolar tahvili için yaklaşık yüzde 7,6 ile karşılaştırılıyor.

2016 yılında kurulan TVF, Türk Hava Yolları, birkaç büyük kredi kuruluşu ve ülkenin borsası Borsa İstanbul'un da içinde bulunduğu birçok Türk şirketinde, altyapı ve gayrimenkul varlıklarında hisseye sahiptir. Fon ayrıca, Türkiye'nin en önemli varlıklarından biri olarak kabul edilen enerji grubu Botaş'ın, ulusal posta şirketi PTT'nin ve batıdaki İzmir kenti yakınlarındaki büyük bir limanın tam mülkiyetine sahiptir.

TVF, kaynak yaratma planları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Yabancı yatırımcılar, Erdoğan'ın revizyonu ile geri geldi

Tartışılan TVF anlaşması, son on yılda Türkiye'nin yerel ve uluslararası varlıklarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından geniş bir ekonomik revizyonla geri dönmeye başlamasıyla gündeme geldi. Erdoğan'ın borçlanma maliyetlerini düşük tutma ısrarını tersine çeviren Merkez Bankası'nın faiz artışları, programın temel dayanaklarından biri oldu.

Daha sıkı para politikası devam edebilir

Analistler, Karahan’ın daha sıkı para politikasına devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, "Önceki liderlik değişikliklerinin aksine Erkan'ın istifası, ülkenin siyasi liderliği ile merkez bankası arasındaki herhangi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıyor gibi görünüyor." dedi.

Grafe, "Karahan’ın, selefinin seçtiğine benzer bir yol izleyeceğinden şüphe etmek için bir neden görmüyoruz." diye ekledi.

JPMorgan ekonomistleri de benzer şekilde müşterilerine, eski bir New York Merkez Bankası ekonomisti olan Karahan’ın "para politikasını daha uzun süre sıkı tutmasının muhtemel olduğunu" söyledi.