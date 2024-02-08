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Mbappe'nin Real Madrid'den istediği rakam dudak uçuklattı

Mbappe'nin Real Madrid'den istediği rakam dudak uçuklattı

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’nin uzun süredir peşinde olan Real Madrid’den istediği rakam belli oldu.

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Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol basınında son çıkan haberlere göre, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

MBAPPE 120 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR

AS’ta yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor.

PSG İLE OLAN SÖZLEŞMESİ

2022’de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası almıştı. Mbappe’nin PSG'deki 72 milyon euroluk brüt maaşı ise her yıl artıyor. Fransız golcü, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.

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