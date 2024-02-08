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HABER /  SAĞLIK

9 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti

9 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti

Sözleşmeli personel alımı, personel ücretleri ve ilaç temini gibi birçok konuda yeni düzenleme yapan sağlık kanunu teklifi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi..

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Türkiye sağlık sektöründe gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan kararlar neticesinde sağlıkçılar istihdam şansı buluyor.

Teklif kabul edildi

AK Parti'nin sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi.

9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Teklife göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Yan dal hizmeti özendirilerek ödemeler artırılacak.

Eczanelere yönelik teftişler

Teklifle, eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da eklendi.

Buna göre teftişler, belirlenen resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Ebelerin görev tanımı düzenlendi

Kanun teklifinde ebelerin görev tanımları da yeniden düzenlendi.

Ebeler gebelik testi, gebelik sürecinin takip ve muayenesinin yanında, normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleleri de yapabilecek.

Teklifle, ilaçların ruhsatlandırılma süreçleri de hızlandırılacak.

Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere, bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilmelerine imkan sağlanacak.

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