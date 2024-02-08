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A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakipleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Millilerin B Ligi'ndeki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

Yapılan kura çekimin ardından A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

A Ligi

1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda, Yunanistan

Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.

Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı

Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.

Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni

Grup 2: Moldova, Malta, Andorra

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar - 10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar - 14-19 Kasım 2024

Yarı finaller - 4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı - 8 Haziran 2025

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