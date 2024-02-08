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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Bölgede herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana, 4 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamlarına geçen süre zarfında yenilerini ekleyen İsrail, binlerce sivili hayattan kopardı.

Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran İsrail, savaşı sürdürmekte kararlı..

Dünya Sağlık Örgütü'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.

"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor"

"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor" ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" ifadesi yer aldı.

Acil ateşkes çağrısı yapıldı

Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

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