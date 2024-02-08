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ABD'de düşen askeri helikopterdeki 5 deniz piyadesi öldü

ABD'de düşen askeri helikopterdeki 5 deniz piyadesi öldü

ABD'nin California eyaletinde, havalandıktan sonra haber alınamayan askeri helikopterde bulunan 5 deniz piyadesinin öldüğü açıklandı.

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ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, dağlık alana düştüğü belirtilen helikopterdeki 5 askerin hayatını kaybettiği doğrulandı.

"CAN KAYBI HER ZAMAN ZORDUR"

Açıklamada, "Askerlik hizmetinin doğasında olan riskleri anlasak da herhangi bir can kaybı her zaman zordur." ifadesi kullanılarak 5 askerin cesetlerine ulaşmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Başkan Joe Biden da Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 5 deniz piyadesinin ailelerine taziyeler ileterek, helikopterin düşmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Deniz Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, içinde 5 deniz piyadesi ile Las Vegas yakınındaki Creech Hava Kuvvetleri üssünden havalanan CH-53E Süper Stallion tipi helikopterin, önceki gece varması gereken Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonuna ulaşmadığı belirtilmişti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, daha sonra helikopterin San Diego şehir merkezinin yaklaşık 56 kilometre doğusundaki dağlık bir bölgeye düştüğünün tespit edildiği açıklanmıştı.

ABD
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