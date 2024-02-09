Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Günün maçlarında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken Beşiktaş da Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti.
Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final bileti alan takımlar da belli oldu. İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar:
Seri başları:
Başakşehir
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Seri başı olmayanlar:
Ankaragücü
F. Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.