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Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Günün maçlarında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken Beşiktaş da Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. 

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final bileti alan takımlar da belli oldu. İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar: 

Seri başları:

Başakşehir
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray

Seri başı olmayanlar:

Ankaragücü
F. Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor

Kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. 

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