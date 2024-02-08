BIST 8.950
DOLAR 30,60
EURO 33,06
ALTIN 2.000,22
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Derrick Köhn transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Derrick Köhn transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün lisansını TFF'ye bildirdi.

Abone ol

Sezon başında Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için yaptığı çalışmalarını da sonlandırdı.

Galatasaray, bu doğrultuda Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Lisansı çıkarıldı

Almanya'nın Hamburg şehrinden uçağa binen 25 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul Havalimanı'na geldi.

Derrick Köhn, daha sonra kendisini bekleyen yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman oyuncunun lisansını çıkardı.

Köhn'ün maliyeti

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 da pay yer alacak.

25 yaşındaki oyuncu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.

Bu sezon 21 maça çıktı

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: TFF'nin bunu denetlemesi lazım
Abdullah Avcı: TFF'nin bunu denetlemesi lazım
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ukrayna'dan son dakika ordu yönetimi kararı! Görevden alındılar
Ukrayna'dan son dakika ordu yönetimi kararı! Görevden alındılar
ABD'de düşen askeri helikopterdeki 5 deniz piyadesi öldü
ABD'de düşen askeri helikopterdeki 5 deniz piyadesi öldü
Yeniden Refah Partisi'nde istifa! Başkan ve 5 kişi AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah Partisi'nde istifa! Başkan ve 5 kişi AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yeni müjdeyi duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yeni müjdeyi duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Wilders, koalisyon kuramadı
Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Wilders, koalisyon kuramadı
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı
Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı
Sarı ve kırmızıdan sonra bir kart daha geliyor
Sarı ve kırmızıdan sonra bir kart daha geliyor
9 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti
9 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti