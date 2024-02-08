Galatasaray, Derrick Köhn transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün lisansını TFF'ye bildirdi.

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Sezon başında Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için yaptığı çalışmalarını da sonlandırdı.

Galatasaray, bu doğrultuda Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Lisansı çıkarıldı

Almanya'nın Hamburg şehrinden uçağa binen 25 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul Havalimanı'na geldi.

Derrick Köhn, daha sonra kendisini bekleyen yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman oyuncunun lisansını çıkardı.

Köhn'ün maliyeti

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 da pay yer alacak.

25 yaşındaki oyuncu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.

Bu sezon 21 maça çıktı

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.