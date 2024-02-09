ABD Başkanı Biden de söyledi: Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var

ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Gazze çıkışı. Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesi gerektiğini belirten Biden, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı" dedi. Biden, Biden, İsrail'in Gazze'deki 7 Ekim saldırılarına karşılığının "çok abartılı" olduğunu düşündüğünü de söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

ABD Başkanı Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunda suçlamada bulunmayan ancak kendisine "yaşlı ve hafızası iyi değil" diyen Özel Yetkili Savcı Hur'a tepki gösterdi. Biden, "hafızam iyi durumda" dediği basın toplantısında Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" dedi.

İsrail'in cevabı çok abartılı oldu

Açıklamasında Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi. Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı.

Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı yaptı!

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı." diye konuştu.

Sürdürülebilir bir ara için çalışıyorum

İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, "Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.