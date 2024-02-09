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Arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoföre başka bir metrobüs çarparak öldürdü

Arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoföre başka bir metrobüs çarparak öldürdü

İSTANBUL Beylikdüzü’nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarpmıştı. Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İstanbul'daki metrobüs kazası dün akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere’de arızalandı. Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman’a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı. 

Hastanede kurtarılamadı!

Kaza’da Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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