Fernando Santos: İlk yarıda sahada sadece formamız vardı

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Santos, "İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı." dedi.

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Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0'lık skorla üstün bitiren Antalyaspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamayınca Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu skorla siyah-beyazlılar çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda sahada yoktuk"

Santos şu cümleleri kurdu:

"İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim."

"Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil"

Santos transfer sorusuna da cevap vererek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap vererem, yorum yapamam. Daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı. Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar."

"Antalyaspor fazlasıyla maçı hak etti"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, sahada iki farklı hikaye olduğunu belirterek, idmanlarda yaptıkları hiçbir şeyi yapamadıklarını ve sadece formalarının olduğunu söyledi.

Antalyaspor’un ise sahada agresif bir yapıda olduğunu dile getiren Santos, “Oyunu iyi yönlendirdi. Rakibi çok fazla fırsat verdik. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor fazlasıyla maçı hak etti, rakip çok iyi oynadı. Biz ise kötü oynadık” diye konuştu.

"2 gol bulduk maçı çevirdik"

İkinci yarı ise durumu değiştirdiklerinin altını çizenSantos şunları dedi:

“Sahada sadece formamız değil Beşiktaş’ın da iyi oyuncuları vardı. Savaştık didindik, ikinci yarı güzel mücadele sergiledik. Daha çok öndeydik. Daha çok baskı yaptık. Rakibi duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik. 2 gol bulduk, maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız. Maçın içinde iki farklı senaryoyu bir daha görmeyiz umarım”