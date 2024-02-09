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Mutsuz AK Partililer Yeniden Refah'ta toplanıyor! Fatih Erbakan'ın 'bekle, gör, transfer et' taktiği

Mutsuz AK Partililer Yeniden Refah'ta toplanıyor! Fatih Erbakan'ın 'bekle, gör, transfer et' taktiği

AK Parti'de yeniden aday gösterilmeyenler ya da adaylık başvurusu kabul görmeyenler bir bir istif edip Yeniden Refah Partisi'ne katılıyor ve bizzat YRP lideri Fatih Erbakan tarafından aday olarak ilan ediliyorlar. Bu da yereldeki AK parti teşkilatlarını seçim sonuçlarıyla ilgili endişelendiriyor.

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AK Parti'nin yeniden aday göstermediği iki ilçe belediye başkanı dün AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve RP'nin belediye başkan adayı omdular. Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır ve  Samsun Ladik ilçesi mevcut belediye başkanı Adnan Topal, yeniden aday gösterilmeyince AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday oldular. 

AK Parti'yi bekleyip adaş çıkarıyor

Yeniden Refah, kendi adaylarını açıklamadan önce çoğunlukla AK Parti’nin adayının açıklamasını bekliyor ve buna göre yeniden aday değerlendirmesi yapıyor. AK Parti'de beklediğini bulamayanlar, istifa ettirilip Yeniden refah Partisi'nden aday yapılıyor. Bu da AK Parti'nin iddialı olduğu pek çok yerde seçimi zora sokuyor. 

En iddialı transfer Kasım Gülpınar

Son dönemde açıklanan Yeniden Refah Partisi adaylarının büyük bölümünün eski AK Partili olması yerelde ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu konudaki en iddialı transfer Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınar olmuştu. AK parti MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanlığından istifa eden Gülpınar, YRP'nin Şanlıurfa adayı olmuştu. 

Arkadaşlarını da Yeniden Refah'a götürdü

Zeynel Abidin Beyazgül'ün tekrar aday gösterilmesine tepki gösteren Kasım Gülpınar depremi sadece kendisiyle kalmadı. Gülpınar eski arkadaşlarını da YRP’ye taşıdı. AK Parti’nin eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi YRP’den Karaköprü adayı, Hasan İzol Siverek adayı yapıldı. Faruk Septioğlu Elazığ’dan aday gösterildi.

Adayların büyük bölümü eski AK Partililer

Şanlıurfa dışında, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Bitlis ve Bingöl gibi illerde adayların büyük bölümünü eski AK Partililer oluşturdu. Bu konuda Sakarya en iddialı illerden biri,  Kaynarca, Gelve, Karasu, Akyazı ve Hendek ilçelerinin tamamında adaylar eski AK Partili. Ankara’da Akyurt eski belediye başkanı YRP’ye geçerek aday oldu.

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