Motorine çok deli zam geliyor! Birçok ilde motorinin litresi 44 lirayı geçecek! 9 Şubat 2024 güncel fiyatlar...

2024 yılına üst üste zamlarla giren akaryakıt fiyatları, pazartesi itibarıyla yeniden değişecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatının, pazartesi itibarıyla 1 lira 40 kuruş artacak. Motorin böylece birçok ilde 44 lirayı lirayı geçecek... İşte 9 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıt ürünlerine zammın ardı arkası kesilmiyor. Son olarak hem motorine hem benzine zam yapıldığını belirten yetkililerin ardından, sektör kaynakları pazartesi günü itibarıyla motorinde yeni bir artışın yaşanacağını belirtti.

Pazartesi itibariyle 1 lira 40 kuruş daha...

12 Şubat tarihi itibarıyla motorinde litre fiyatının 1 lira 40 kuruş yukarı çekileceği öğrenildi. Yaşanacak yükselişe gerekçe olarak brent petrol varil fiyatındaki değişiklik ve dolar kurundaki yükselişin gösterildi.

Motorinin litresi 44 lirayı aşacak...

1 lira 40 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 43.10 TL, Ankara'da 43.83 TL, İzmir'de ise 44.04 TL olacak. Anadolu'daki birçok ilde ise motorinin litre fiyatı 45 liraya yaklaşacak.

9 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira

İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira

İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira

İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira

Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira

İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira