BIST 8.950
DOLAR 30,67
EURO 33,07
ALTIN 2.005,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi!

Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi!

Mersin polisi yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp, ağlarına düşürdükleri iş adamlarının videolarını çekerek şantaj yaptıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı, 4’üne de ev hapsi verildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik fiziki ve teknik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yaptığını belirledi.

Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Zorla çalıştırıldığı iddia edilen ve polis tarafından ifadesi alınan 18 kadının ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alkollü sürücü yol ayrımındaki direğe çarptı
Alkollü sürücü yol ayrımındaki direğe çarptı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi: Nedeni Hatay mı?
CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi: Nedeni Hatay mı?
Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı
Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk sözler
Mutsuz AK Partililer Yeniden Refah'ta toplanıyor! Fatih Erbakan'ın 'bekle, gör, transfer et' taktiği
Mutsuz AK Partililer Yeniden Refah'ta toplanıyor! Fatih Erbakan'ın 'bekle, gör, transfer et' taktiği
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
15 ayrı kapkaç olayının 3 şüphelisi yakalandı
15 ayrı kapkaç olayının 3 şüphelisi yakalandı
Ayhan Bora Kaplan'ın çocukluk arkadaşı cezaevinde itirafçı oldu! Emniyet müdürü ile kokain taşırdık
Ayhan Bora Kaplan'ın çocukluk arkadaşı cezaevinde itirafçı oldu! Emniyet müdürü ile kokain taşırdık
Annesi ve erkek kardeşini rehin aldı! 'MİT Müsteşarı ve Ali Yerlikaya buraya gelecek!'
Annesi ve erkek kardeşini rehin aldı! 'MİT Müsteşarı ve Ali Yerlikaya buraya gelecek!'
ABD Başkanı Biden de söyledi: Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var
ABD Başkanı Biden de söyledi: Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var
Arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoföre başka bir metrobüs çarparak öldürdü
Arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoföre başka bir metrobüs çarparak öldürdü