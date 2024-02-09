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Bayramiç’te silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Bayramiç’te silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vurulan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) hayatını kaybetti.

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Olay dün saat 21.30 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot köyünde meydana geldi. İddia göre, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’yı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Şakir Aydın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfun Avcı ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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