Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor! Gözler o saatte!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2 haftalık uzay yolculuğunun ardından bugün Dünya'ya dönüyor. Gezeravcı'nın bugün saat 16.50 sıralarında Florida açıklarına iniş yapması öngörülüyor.

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Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ile birlikte 3 uluslararası astronotu daha taşıyan Dragon kapsülünün, sürecin planlandığı şekilde işlemesi halinde Florida'nın doğu kıyılarında yer alan Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapması planlanıyor.

Bölgedeki hava durumunu anlık olarak takip eden NASA ve SpaceX yetkilileri, alternatif olarak 5 potansiyel iniş bölgesi daha belirledi.

Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.50 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yapacak. Kapsülün içinde yer alan Gezeravcı ve 3 uluslararası astronot, kıyıda bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden çıkarılarak karaya taşınacak. Gezeravcı'yı karşılayanlar arasında Türk heyeti de olacak.

Yaklaşık 1 hafta boyunca sağlık kontrollerinin sürmesi beklenen Gezeravcı, ardından Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye'ye dönecek.