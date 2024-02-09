CHP İstanbul için DEM'e nereleri önerdi? DEM'in bu talebi görüşmeleri kesti

Yazar Özkan Tamirak CHP ile DEM arasındaki yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerine ilişkin konuşulanları yazdı.

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Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu, “İttifakları sürdürmek gerekiyor” diyerek, DEM Parti'ye mesaj yolladı.

Ardından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB adayı olmaktan vazgeçti.

DEM Parti aynı dakikalarda "Yetkili kurullarımız, Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır." açıklamasını yaptı. İstanbul adaylarının ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

Peki DEM ne istiyor? CHP-DEM Parti görüşmelerinde olup bitenleri ve DEM'in aylardır dile getirdiği talebi masterhaber yazarı Özkan Tamirak yazısında paylaştı:

CHP ne önerdi?

"Pazarlıklara açık olan DEM çok şey istiyor tabi ki... CHP, iddialara göre 8 ilçe belediye başkan yardımcılığı, 2 daire başkanlığı ve tarihinde ilk kez İBB Meclisi’nde grup kurması için 2 veya 3 meclis üyeliği önerdi.

Açık protokol istedi

Buraya kadar her şey tamam. Ama DEM bunun kapalı kapılar ardında yapılmasını kabul etmedi. "Gelin, açık protokol yapalım. Kamuoyunun önünde çıkıp bunu açıklayalım” deyince CHP’de işler karıştı, planlar altüst oldu.

DEM, kartları açık oynamak istedi. Gizli değil, aleni işbirliğimiz bilinsin istedi. Sizce CHP bu topa girebilir mi? Terör örgütüyle her yerden bağlı olan bir partiyle açık protokol yapabilir mi? Tabi ki buna cesaret edemez.

Benim için önemli olan PKK’nın partisiyle ne olursa olsun görüşüyor olmaları çok acı. İstanbul ve biz İstanbullular'ın kaderinde terör örgütünün partisi söz sahibi olmamalı. Herkes çıkarsın adayını burası er meydanı."