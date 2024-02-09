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Seçim takvimi işliyor: 170 milyon oy pusulası basılacak

Seçim takvimi işliyor: 170 milyon oy pusulası basılacak

Türkiye'nin sandık başına gideceği 31 Mart için Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarına hız verdi. Buna göre yerel seçimler için 170 milyon oy pusulası basılacak, 11 Şubat'a kadar da sandık yerleri belli olacak.

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Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken, Yüksek Seçim Kurulu da çalışmalarını hızlandırdı. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulaları ve görme engelli oy kullanma şablonlarının hazırlanması ile basım ve dağıtım ihalesine çıktı.

169 milyon 980 bin 135 adet birleşik oy pusulası, 465 bin 699 adet görme engelli oy kullanma şablonları hazırlanacak.

Seçmen sayısından yüzde 15 daha fazla oy pusulası basılacak.

Pusulalar dört renkte olacak. 

Öte yandan Mahalli İdareler Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu da 11 Şubat'a kadar seçmen kütükleri, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkları kesinleştirilecek.

12 Şubat'ta ise ilçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma sürecine geçilecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilgili sandık kurulunun belirlenmesine başlanacak.

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