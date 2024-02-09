Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis K.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü Tarsus Cezaevine gönderildi.