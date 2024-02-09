Aralık ayı sanayi üretimi beklentileri aştı 2023 sanayi üretimi belli oldu

Türkiye'de sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,4 artarken 2023 yılında yüzde 1,6 yükseldi. Piyasa beklentisi yıllık yüzde 0,2; aylık yüzde 0,3 artış sağlayacağı yönündeydi. Böylelikle, sanayi üretimi 5 aydır süren daralma serisine son verdi.

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Sanayi üretim artışı 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 1,6 artarak, beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönünde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aylık yüzde 2,4 artış

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Foreks Haber anketinde beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.