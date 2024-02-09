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NBA'de 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi

NBA'de 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi.

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NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.

76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

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