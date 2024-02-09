Mazgalın içinde mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde mazgal içerisinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mazgalın içinde bir kedi mahsur kaldı. Mahsur kalan kedinin bağırışlarını duyan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mazgalın içindeki kediyi kurtardı. Kurtarılan kedinin sağlık durumu iyi olurken minik dost, doğal yaşam alanına bırakıldı.