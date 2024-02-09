Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu! YRP İl Başkanı bakın o ismi nasıl tarif etti?

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, AK Parti ile son dakika bir ittifaka kapıyı açık bırakırken, İstanbul adaylarının belli olduğunu açıkladı. Doğan İstanbul adayı için öyle ipuçları verdi ki "kim bu isim" dedirtti. İşte AK Parti'nin İstanbul adayının özellikleri...

Abone ol

Yeniden Refah Partisi (YRP) yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı. "Bugüne kadar olan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Bütün hazırlıklarımızı yaptık" diyen YRP İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, "Siyasette 24 saat uzun bir süre. Ne olacağını kestirmek zor" diyerek ittifaka kapıyı açık bıraktı. Duvar'a konuşan Doğan, İstanbul adaylarının belli olduğunu belirterek, portresini çizdi ama ismini vermedi. İşte Doğan'ın o açıklamaları...

'Ya bunu çok iyi düşünmüşler' diyecekler

- (İstanbul için bir aday ismi var mı?) Cumartesi günü Ankara’da büyük bir program var. Bu programda çok büyük sürprizler olacak. Türkiye’de Yeniden Refah Partisi’nin belirlemiş olduğu başka illerdeki adaylar çok büyük ses getirdiler. Partimizin çok isabetli, halkımızın da, "Ya bunu çok iyi düşünmüşler" diyecekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda sayın genel başkanımız tarafından ilan edilecek.

İstanul adayı nasıl bir profil?

- (Nasıl bir profil düşünüyorsunuz?) Milli görüşü özümsemiş, milli görüş belediyeciliği diye tarihe geçmiş hizmeti yeniden ayağa kaldıracak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmetlerini ayaklarına kadar götürecek şekilde çalışmalar yapacak bir adayla inşallah çıkacağız.

DEVA, Gelecek, Saadet ve AK Parti adayından...

- (İstanbul özelinde sizi DEVA'dan, Gelecek'ten, Saadet'ten ve AK Parti'den farklı kılan nedir?) Size bir farklılık hemen söyleyeyim. Mesela biz adayımızı çıkarttığımız zaman, az önce saymış olduğunuz partiler, daha önce birlikte çalıştığımız insanlar da "Çok doğru bir aday, bu aday İstanbullulara hizmet getirir" diyeceklerdir.

- Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlçe başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız hazır.