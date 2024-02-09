Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şahsa yapılan üst ve araç aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 16 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 6 adet kartuş, 5,07 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ve 1 adet kullanım aparatı ele geçirildi.

Tırın yan bölmesine yaptıkları depodan 750 litre kaçak akaryakıt tespit edildi



Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Elazığ’a gelen tırda yapılan aramada, tırın yan bölmesine yapılan 2 ek depo ve 3 bidon içerisinde 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı.



Ayrıca devam eden çalışmalarda, cinsel istismar ve hükümlü tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 3, 1 yıl 3 ay ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere 8 şahıs ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan (1) şahıs olmak üzere toplam (9) şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.