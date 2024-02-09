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CHP'yi ikiye bölen Lütfü Savaş krizi! Adaylığı yeniden değerlendirilebilir

CHP'yi ikiye bölen Lütfü Savaş krizi! Adaylığı yeniden değerlendirilebilir

Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi CHP’de krize neden oldu. CHP’de bugün yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenirken, Savaş'ın adaylığı yeniden değerlendirilebilir.

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CHP’de bugün yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı önümüzdeki haftaya alındı. Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Ekinci'nin haberine göre, Son haftalarda birçok PM toplantısının ertelendiği CHP’de bu defaki ertelemenin sebebi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu oldu. Hatay’dan yeniden adaylığı tartışılan Savaş’ın isminin gözden geçirilmesi bekleniyor.

Genel Merkez yetkilileri, yeniden anket yapılacağını duyururken, Savaş ise adaylıktan çekilmeyeceğini açıklamıştı. Gelişmeler Genel Merkez’de de krize sebep oldu.

Özel'den tam destek

Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi, partinin önde gelen isimlerinin adaylığının yeniden değerlendirebileceğini söylediği Lütfü Savaş’a CHP lideri Özgür Özel’in desteğini sürdürdüğü öğrenildi.

Anlaşmazlık sonrası PM toplantısı haftaya ertelendi. CHP’nin 12 Şubat’ta yapmayı planladığı aday tanıtım toplantısının da 18 Şubat’a alındığı bildirildi.

Bu arada İyi Parti’nin, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kapılarını kapamasına rağmen iki partinin teşkilatları arasında iş birliği adımları atılıyor. CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle, Trabzon’un Yomra ilçesinde aday çıkarmayarak İyi Partili ismi destekleyeceği ileri sürüldü.

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