Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'dan taraftarlara mesaj: "Bize her yer Trabzon"

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili takım, Real Betis forması giyen ve anlaşmaya vardığı Marc Bartra'yı videoyla açıkladı. 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a gelmek üzere bindiği özel uçaktan taraftarlara mesaj gönderdi.

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Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.

Tecrübeli futbolcuyu Sevilla kentinden alarak hareket eden özel uçağın, akşam 19.00 saatlerinde kente gelmesi bekleniyor.

Bartra: Bize her yer Trabzon

Resmi Twitter hesabından Bartra'nın uçaktan bir video paylaşan Trabzonspor transferi resmen duyurmuş oldu. Yıldız stoper videoda, 'Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon.' ifadeleriyle taraftarlara 'Merhaba' dedi.

Geçen sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

Transfer İspanya basınında gündem oldu

İspanyol basını, Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'nın Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiğini ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını yazdı.

İspanyol spor gazeteleri, "Bartra, Trabzonspor'a gitmeyi kabul ederek Real Betis'e büyük iyilik yaptı" ifadesini başlıklarına çıkardı.

Real Betis'in kampından ayrılan ve bu akşam saatlerinde özel uçakla Trabzonspor'a gideceği belirtilen Bartra ile ilgili verilen haberlerde, Trabzonspor'un İspanyol futbolcuya ödemelerle ilgili her türlü garantiyi verdiği vurgulandı.

Marca gazetesi, "Real Betis için iyi bir operasyon. 2018'de 10 milyon avroya getirdiği futbolcudan iyi bir gelir elde etti. Betis'teki dönemi sona eren Bartra'nın gitmesi, transferde gelen yeni futbolcuların, büyük olasılıkla Luiz Felipe'nin kayıt edilmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Estadio Deportivo da Real Betis'e yaklaşık 5 milyon avroluk bonservis bedeli vereceğini iddia ettiği Trabzonspor'un, İspanyol futbolcuyu ikna etmekte bir hayli zorlandığını ama ekonomik şartları iyileştirerek Bartra'nın şüphelerini kaldırdığını öne sürdü.

"Bartra, Trabzonspor'u kabul ederek maddi bir fayda sağladı ancak hepsinden önemlisi Betis'e büyük bir iyilik yaptı." diye yazan Estadio Deportivo, Trabzonspor'un Bartra'ya sezon başına 2,5 milyon avro ve başarıya endeksli olarak 500 bin avroluk ikramiye vereceğini, bu paranın Real Betis'in İspanyol futbolcuya sözleşme yenilemek için önerdiğinin nerdeyse iki katı olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Pellegrini, Bartra'nın ayrılışını doğruladı

Diğer yandan Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini de bugün düzenlediği basın toplantısında, Bartra'nın takımdan ayrıldığını doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Benim düşünce tarzım hep aynı. Eğer sorunu çözen bir satış olacaksa bu gerçekleşmeli. Diğer yandan takımdan ayrılan futbolcularımızın yerine aynı ölçüde futbolcular koyamadığımızı da biliyoruz. (finansal fair play'den dolayı) Joel, Tello ve şimdi de Marc Bartra ayrıldı. Umarım Luiz Felipe ve Luiz Henrique onların yerini alır. Geçtiğimiz sezonlarda yine ekonomik sebeplerden dolayı sadece German Pezzella ile imza atmıştık."