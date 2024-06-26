Trabzonspor’un transfer ettiği Ozan Tufan, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un Hull City’den transfer ettiği Ozan Tufan, Trabzon’a geldi.

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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Borna Barisic ve John David Lundstram sonrası bu kez Ozan Tufan şehre geldi.

Hull City formasıyla 84 maçta 18 gol 2 asistlik skor katkısı sağlayan Ozan Tufan’ı Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda taraftarlar coşkulu tezahüratlarla karşıladı.

Ozan Tufan ilk açıklamasında, “Şu an çok mutluyum. Abdullah Avcı’ya çok büyük bir saygım var. Onunla telefonda görüştük ve sonrasında Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ile görüştük. Trabzonspor çok büyük bir camia. Bu camia için elimden geleni yapacağım ve bana olan güveni boşa çıkarmayacağım. Yıllarca Trabzon’a karşı rakip olarak oynadım. Bizim ve benim için her zaman zor bir deplasman oldu. Şimdi Trabzonspor’un formasını terletmek benim için büyük bir gurur olacak. Trabzonspor ile şampiyonluk hedefliyorum ve Avrupa’da da Trabzonspor formasıyla başarılı olmak istiyorum. Taraftarlarımız sağ olsunlar buraya kadar geldiler hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.