Belçika'ya bir üst tur için 1 puan yetti

EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika arasındaki maç 0-0 sona erdi; Belçika puanını 4'e yükselterek ikinci olarak son 16 turuna yükselirken, aynı puandaki Ukrayna averajla sonuncu olarak turnuvaya veda etti.Abone ol
EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Ukrayna ile Belçika, E Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaştı. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı.
Kritik karşılaşma 0-0 sona erdi ve bu sonuçla puanını 4'e yükselten Belçika ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Grubu 4 puanla bitiren Ukrayna ise averajla sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.