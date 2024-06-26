Belçika'ya bir üst tur için 1 puan yetti

EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika arasındaki maç 0-0 sona erdi; Belçika puanını 4'e yükselterek ikinci olarak son 16 turuna yükselirken, aynı puandaki Ukrayna averajla sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

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EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Ukrayna ile Belçika, E Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaştı. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Kritik karşılaşma 0-0 sona erdi ve bu sonuçla puanını 4'e yükselten Belçika ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubu 4 puanla bitiren Ukrayna ise averajla sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.