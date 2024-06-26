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Altında gün sonu! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 455 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 490 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 9 milyon 482 bin 467,01 lira, işlem miktarı ise 817,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 120 milyon 485 bin 694,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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