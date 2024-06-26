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Bakanlıktan vergi cezalarında geri dönüş: Yeniden uzlaşma kararı

Bakanlıktan vergi cezalarında geri dönüş: Yeniden uzlaşma kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi uzlaşma mekanizmasını fiilen ortadan kaldıran kararından geri adım attı. Gelen yoğun tepkiler ve yapılan bakanlık temasları sonucunda, vergi uzlaşma müessesesinin eskiden olduğu gibi uygulanması kararı alındı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizmasında yapılan son değişiklikten geri adım attı. Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen ve 24 Haziran'dan itibaren durdurulan uzlaşma süreci, meslek mensuplarının ve mükelleflerin tepkileri üzerine yeniden hayata geçirildi.

Uzmanlardan vergi indirimi yasağına tepki: Kanunlar idari kararlarla değiştirilemez

CNBC-e Ankara Temsilcisi Fırat Gazel'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın defterdarlıklara yönelik talimatıyla vergi aslı ve cezadan tam indirim yapılmaması ve bu koşulları kabul eden mükellefler için uzlaşma belgesinin imzalanması istenmişti. Ancak bu karar, çok sayıda mükellefi etkilemiş ve meslek gruplarının tepkisini çekmişti. Tepkilerin ardından yapılan görüşmeler sonucunda mekanizmanın devam etmesi kararlaştırıldı ve bu karar ilgili meslek mensuplarına duyuruldu.

Yüzde 50 oranında indirim

Vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması, ceza tebligatından itibaren üç ay içinde ödeme yapmayı taahhüt eden mükelleflere yüzde 50 oranında indirim sağlıyor.

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