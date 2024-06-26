NATO yeni genel sekterini seçti! Dışişlerinden tebrik mesajı geldi!

Bakanlıktan yapılan duyuruda, Rutte yeni görevi için tebrik edilirken, 2014'ten beri NATO Genel Sekreteri olan Stoltenberg'e de teşekkür edildi.

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Bakanlıktan yapılan duyuruda, Rutte yeni görevi için tebrik edilirken, 2014'ten beri NATO Genel Sekreteri olan Stoltenberg'e de teşekkür edildi. NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tüm Müttefiklerin muvafakatıyla yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik ediyoruz.

Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg'e şükranlarımızı sunuyoruz.