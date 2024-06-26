Koray Aydın istifa edecek mi? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasına yönelik konuştu. Dervişoğlu "Reel bir şey olursa paylaşırız." ifadesini kullandı.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de pek çok istifa yaşandı. Son olarak İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği ve bir partinin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.

Aydın'ın aldığı kararı bu hafta kamuoyuna duyuracağı da konuşulanlar arasındaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na Koray Aydın'la ilgili bu iddia soruldu.

Dervişoğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği iddialarını hatırlatması üzerine, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız." ifadesini kullandı.