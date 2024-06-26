BIST 10.589
DOLAR 32,91
EURO 35,19
ALTIN 2.449,94
HABER /  POLİTİKA

Koray Aydın istifa edecek mi? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koray Aydın istifa edecek mi? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasına yönelik konuştu. Dervişoğlu "Reel bir şey olursa paylaşırız." ifadesini kullandı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de pek çok istifa yaşandı. Son olarak İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği ve bir partinin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.

Aydın'ın aldığı kararı bu hafta kamuoyuna duyuracağı da konuşulanlar arasındaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na Koray Aydın'la ilgili bu iddia soruldu. 

Dervişoğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği iddialarını hatırlatması üzerine, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir karizmatik gücü var ki...
Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir karizmatik gücü var ki...
Vali duyurdu: Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı
Vali duyurdu: Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı
CHP'li vekilin 18 milyar liralık zarar iddiasına Mehmet Şimşek'ten tepki: İftira siyasetinin dozu arttı
CHP'li vekilin 18 milyar liralık zarar iddiasına Mehmet Şimşek'ten tepki: İftira siyasetinin dozu arttı
BM: Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
BM: Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
Bakan Yusuf Tekin'den özel sektör öğretmenlerinin ücretlerine yönelik açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den özel sektör öğretmenlerinin ücretlerine yönelik açıklama
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama
Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil
Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil
Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi
Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi
Ankara'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme!
Ankara'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme!
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
NATO'da kritik görev değişimi: Stolberg koltuğu Rutte'ye devrediyor
NATO'da kritik görev değişimi: Stolberg koltuğu Rutte'ye devrediyor
Fitch'ten iki Türk bankasına "yatırım yapılabilir" notu
Fitch'ten iki Türk bankasına "yatırım yapılabilir" notu