Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirmişti, Müge Anlı'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündüz kuşağı programlarından hoşlanmadığını söyleyip "Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" demişti. Yerlikaya'nın bu sözlerinin ardından ünlü televizyoncu Müge Anlı'dan açıklama geldi.

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'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki kıyma makinesi kullanılan cinayet konusuyla gündeme gelen gündüz kuşağı programları tartışılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları için "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi." İfadelerini kullandı.

Müge Anlı, Bakan Yerlikaya'ya isim vermeden yüklendi. Müge Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler." diye konuştu.

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, İçişleri Bakanlığına bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapıyor. Dördüncü sınıf emniyet müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana'da doğdu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı.