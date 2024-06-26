Güzellik merkezi sahibi Hande otel odasında dehşeti yaşadı! Arkadaşı bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı
Güzellik merkezi sahibi Hande S., arkadaşı Muhammet K.'nın konakladığı otelde hayatının en korkunç gününü yaşadı. İddiaya göre uyuşturucu maddenin etkisiyle Muhammet K., Hande S.'ye tecavüz etmeye çalıştı.
İstanbul Beşiktaş’ta güzellik merkezi sahibi Hande S., iddiaya göre, aralarında gönül bağı olmayan Muhammet T. ile arkadaştı. Muhammet K., 8 Haziran’da Hande S.’yi arayarak konakladığı otele çağırdı.
Hürriyet'in haberine göre, Hande S. ile kaldığı otelin lobisinde buluşan Muhammet K., birlikte odaya çıktı. Oda içerisinde Hande S. ile sohbet eden ve birlikte alkol alan Muhammet K., bir süre sonra uyuşturucu madde kullandı.
Uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışları değişen Muhammet K., arkadaşı Hande S.’nin üzerine doğru gelmeye başladı. Daha sonra Hande S.’ye saldırarak zorla tecavüz etmeye çalışan Muhammet K., genç kadının üzerindeki bornozu çıkarmaya çalıştı.
Hande S., bornozunu yukarıya kadar çıkaran ve tecavüz girişiminde bulunan Muhammet K.’ya engel olmaya çalıştı ancak gücü yetmedi. Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.’yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı.